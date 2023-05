In Gara 3 tra Pesaro e Olimpia Milano Ettore Messina diventerà l’allenatore con più presenze ai playoff

Con la gara 3 di giovedì sera alle 20 alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto, Ettore Messina diventerà l’allenatore con più gare di playoff all’attivo con 120 panchine, superando Carlo Recalcati a quota 119 e tenendo sempre alle spalle Jasmin Repesa (che arriverà a 104 giovedì), Piero Bucchi (che salirà a 97 domani sera) e Valerio Bianchini (93).

80 le vittorie in post-season per Messina in carriera, l’allenatore di origini siciliane era già in testa alla classifica degli allenatori più vincenti nei playoff con 78 prima di iniziare la serie dei quarti di finale contro Pesaro.

Inoltre, Ettore Messina raggiungerà domani sera anche il traguardo delle 600 panchine in Serie A.

legabasket.it