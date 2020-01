Intervista di coach Esposito sul quotidiano ‘La Repubblica’: la nota di Brescia

In relazione all’articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano ‘La Repubblica’, (a pag. 45, a firma di Nicola Apicella) contenente un’intervista esclusiva all’allenatore Vincenzo Esposito, Germani Basket Brescia intende precisare che il titolo dell’articolo (‘Nel basket gli italiani sono svogliati e in crisi, tanto le regole li proteggono’) è assolutamente fuorviante rispetto al contenuto dell’intervista e alle parole che l’allenatore ha rilasciato.

Al fine di una maggiore precisione, si riporta di seguito l’estratto dell’intervista dal quale è possibile capire con esattezza il pensiero del coach della Germani e ciò che lo stesso abbia detto all’intervistatore.

D – Brescia è la squadra che fa giocare di più gli italiani

R – “Ma con questo regolamento gli italiani si sentono protetti e hanno meno voglia di emergere degli altri. Oggi il giocatore italiano se perde il posto di lavoro a Brescia lo trova subito a Cremona, se lo perde a Cremona lo trova a Bologna o a Sassari. I regolamenti attuali secondo me tendono a far sedere i giocatori e lo dice uno che crede negli italiani con i fatti e non con le parole”.

Alessandro Pediconi

Responsabile Area Comunicazione

Media Director

Basket Brescia Leonessa