Joe Blair: “Pesaro mi è rimasta nel cuore”

Non capita tutti i giorni di avere un campione della pallacanestro in sede: stamattina Joe Blair – presente da anni nella ‘Hall of Fame’ della VL – insieme ai suoi tre figli Joseph Junior, Jaeson e Jourdyan ha fatto visita a quella che è stata anche la sua amata società negli uffici di via Bertozzini.

L’attuale vicecoach dei Washington Wizards in NBA – e indimenticato giocatore con la maglia biancorossa nelle stagioni 1999/2000 e 2001/2002 – ha ripercorso alcune delle emozioni vissute insieme alla società pesarese: “Questa città mi è rimasta nel cuore, i tifosi sono eccezionali e sono molto contento di aver rivisto Ario Costa e Walter Magnifico. Sono arrivato qui per la prima volta 22 anni fa, ho sempre pensato che la città fosse con noi, un tutt’uno con la squadra e il club”.

Joseph segue ancora con attenzione le vicende legate alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: “Guardando i match di queste ultime annate mi sono accorto che a fine partita i giocatori fanno il giro intorno al campo; una consuetudine iniziata quando io giocavo qui. Per me è un grande piacere, oltre ad aver giocato con Walter Magnifico, un nome che nel mondo della pallacanestro non ha certo bisogno di presentazioni!”.

Blair si fermerà a Pesaro fino a lunedì e quindi in tanti avranno l’occasione di incontrarlo e salutarlo: “Resterò qui fino a inizio settimana, ci stiamo godendo queste giornate estive. Tante persone mi dimostrano il loro affetto, questo dimostra ancora una volta la forza e la bellezza di questa città. Ne sono molto orgoglioso”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro