Justin Simon presentato a Verona: «Tezenis una nuova opportunità»

Presentazione ufficiale per Justin Simon, questo pomeriggio al Pala AGSM AIM. Il direttore sportivo, Eugenio Agostinelli, ha introdotto l’appuntamento con i media: “Justin Simon ha avuto già modo di conoscere i compagni, di parlare con lo staff tecnico ed ha assistito al primo allenamento. L’impatto è stato buono, ha avuto modo di confrontarsi con i compagni sullo stile di gioco e sulle differenze di campionato. Ci darà energia e pericolosità a canestro, giocando a ritmo alto. Ha fatto le visite mediche stamattina e tutto fa pensare che sarà utilizzabile per la partita di domenica a Varese”.

Justin Simon ha successivamente preso la parola spiegando la scelta di firmare con la Tezenis: “Verona è un’opportunità che si è presentata al termine della stagione in Australia. La proposta mi è arrivata tramite il mio agente. Mi sono interessato subito dell’offerta e della situazione, non essendomi ancora mai confrontato con il campionato italiano. L’ho approcciata sin da subito come una nuova opportunità, sia per continuare a giocare e non finire così presto la stagione, ma anche per fare una nuova esperienza. Non vedo l’ora di iniziare a giocare”.

Il giocatore ha poi proseguito: “Coach Ramagli mi ha chiesto intensità in entrambi i lati del campo. Inoltre, mi ha chiesto di portare all’interno dello spogliatoio l’energia positiva che viene da una vittoria di un campionato come quello australiano, di aiutare tutto il gruppo a tenere alta l’intensità sia degli allenamenti sia delle partite e di portare le giuste energie per scendere in campo e dare sempre il meglio. Per quanto riguarda il lato tecnico, mi ha chiesto di attaccare il ferro”.

Al termine della conferenza stampa, Simon ha svolto il primo allenamento con il gruppo.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket