Karvel Anderson supera i 1000 punti con la maglia di Verona

1.000 punti con la maglia della Tezenis Verona. Karvel Anderson, nella gara contro Pesaro, ha raggiunto e superato quota 1.000

Top scorer nella gara della Vitrifrigo Arena, Anderson aveva bisogno di 3 punti per toccare il numero a quattro cifre. Alla sirena finale il suo tabellino è stato di 22 punti.

Al suo secondo anno con la Tezenis Verona, nella passata stagione ha totalizzato 31 punti in Supercoppa, 8 in Coppa Italia, 434 in regular season, 57 nella fase ad orologio, 205 nei playoff e 9 nella Finale Scudetto Serie A2 FIP. Quest’anno il bottino è 275 per un totale di 1.019 punti.

65 le presenze totali, 49 lo scorso anno e 16 nella stagione in corso, con una media di 15.6 punti per gara.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket