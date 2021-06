Oltre 80 milioni di euro in due stagioni. Tanto ha perso la Serie A di basket in termini di ricavi, secondo uno studio Deloitte pubblicato questa mattina su “Il Sole 24 Ore”. Questo dunque l’impatto del covid sul massimo campionato a spicchi, un impatto che si è ampliato soprattutto a dicembre, visto che una prima stima dello studio auspicava una chiusura dei palasport fino a dicembre e non oltre come invece è avvenuto. E pensare che solo nel girone d’andata, la stagione 2019/20 aveva prodotto ben 8,4 milioni di introitic on 4.273 spettatori a partita, la seconda più alta di sempre. In compenso, però, l’audience via Internet e TV ha portato a un aumento del 30 per cento dei guadagni da sponsorizzazioni. Dato che si unisce a quelli dagli ascolti che sulla Rai, nelle gare di finale, ha portato a 268.154 spettatori di media, con il record di gara2 sfiorando quota 300mila. Non da meno Eurosport, con 2 milioni di spettatori unici totali in stagione (più 701mila nella sola finale), con una media di 35mila a partita, cifra che nei playoff è schizzata a 59mila.

Anche a fronte di questi dati, il n.1 di LBA Umberto Gandini esprime delusione per non aver avuto più spazio in chiaro sulle reti Rai nei playoff, parla di “ammodernamento dei palazzetti necessario a valorizzare il prodotto”, e chiede un ripristino della quota dell’1% dei ricavi tv che in passato veniva assicurata al basket professionsitico: “Si tratta nel triennio di una somma di 20/25 milioni che ci è stata sottratta dalla riforma varata quattro anni fa – spiega il presidente – Per tre anni ci è stato riconosciuto un indennizzo di 1 milione che abbiano destinato ai club che investono su impianti e vivai. Dalla stagione 2020/21 non riceveremo più nulla”. Il n.1 di LBA parla anche di “ammodernamento dei palazzetti necessario a valorizzare il prodotto”.

Last but not least una riflessione sulle riaperture ma anche sul rischio di nuove restrizioni se riprendessero i contagi: “Green pass e vaccinazioni dovrebbero consentire di riaprire gli impianti. Auspico solo che nel caso in cui si dovessero avere nuove emergenze, si stabiliscano preventivamente le regole del gioco. Non si può pensare di scaricare di nuovo sui club le conseguenze economiche della pandemia”.