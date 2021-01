La Carpegna Prosciutto Pesaro guarda ad Est: nel mirino c’è Marko Arapović

Jasmin Repesa potrebbe ottenere il tanto acclamato rinforzo sotto le plance a breve; una volta sfumata l’ipotesi del ritorno di Ivan Buva nel massimo campionato italiano, SuperBasket riporta che la Carpegna Prosciutto ha messo gli occhi su un ex giocatore di coach Repesa, che ha allenato a Zagabria: il nome è quello di Marko Arapovic, ala-centro classe ’96 che l’allenatore bosniaco ha fatto esordire in Eurolega appena maggiorenne.

Dopo essere cresciuto nelle nazionali giovanili, il giovane giocatore croato ha trovato spazio al Cedevita, segnando 8 punti e 4 rimbalzi di media in Eurolega; nel 2018 si è spostato al Galatasaray collezionando cifre simili tra il 2018 ed il 2019, prima di subire un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal parquet per diverso tempo. Nell’estate scorsa, la carriera del figlio di Franjo Arapovic sembrava dovesse continuare a Spalato, ma le due parti hanno risolto il contratto nel giro di un mese in maniera abbastanza conflittuale, a causa delle condizioni fisiche del giocatore.