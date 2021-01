La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che – dopo la positività emersa ieri in seguito al consueto tampone molecolare – il Gruppo Squadra nel primo pomeriggio di oggi è stato sottoposto al tampone rapido. Tutti i membri sono risultati negativi; la squadra è quindi partita regolarmente per Sassari rispettando tutte le prescrizioni previste come da protocollo per i team professionistici.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro