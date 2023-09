La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà insieme alla Frecciarossa Final Eight LBA

La Lega Basket Femminile e la Lega Basket Serie A hanno raggiunto un accordo per la disputa della Final Four Coppa Italia Serie A1 LBF nella settimana della Frecciarossa Final Eight LBA di Torino, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024.



Durante la presentazione del Campionato di Serie A maschile 2023/2024 il Presidente LBA Umberto Gandini ha annunciato ufficialmente: “Una delle novità della edizione 2024 sarà l’allargamento anche al mondo del basket femminile con la disputa sul parquet del PalaAlpitour della Final Four della LBF nella settimana della nostra Final Eight.”



Un’intesa e una collaborazione fortemente voluta dal Presidente Massimo Protani e dal Consiglio Direttivo della Lega Basket Femminile, per una delle manifestazioni più importanti e seguite dell’intero panorama sportivo italiano, che ora si arricchisce accogliendo anche la grande pallacanestro femminile italiana.



E le novità non si fermano qui: per il 2024 cambia anche la formula.



COPPA ITALIA SERIE A1 2024



Squadre ammesse: le squadre classificate dal 1° al 12° posto al termine del girone di andata del Campionato di Serie A1 2023/2024.

Se alla data del 31 dicembre 2023 dovessero esserci ancora gare del girone di andata non disputate, ai soli fini della classifica per l’ammissione alle Qualifiche della Coppa Italia 2024, verranno considerate nulle e detta classifica verrà redatta in base al criterio di quoziente tra i punti acquisiti e gare disputate.



QUALIFICHE



Gare di sola andata nel campo della miglior qualificata al termine del girone di andata del Campionato di Serie A1 secondo i seguenti accoppiamenti:



1° TURNO (4 gennaio 2024)

• gara 1 – 5ª classificata vs 12ª classificata

• gara 2 – 6ª classificata vs 11ª classificata

• gara 3 – 7ª classificata vs 10ª classificata

• gara 4 – 8ª classificata vs 9ª classificata



2° TURNO (7 gennaio 2024)

• gara 5 – 4ª classificata vs vincente gara 1

• gara 6 – 3ª classificata vs vincente gara 2

• gara 7 – 2ª classificata vs vincente gara 3

• gara 8 – 1ª classificata vs vincente gara 4



Le vincenti gara 5, gara 6, gara 7 e gara 8 sono ammesse alla Final Four.





FINAL FOUR



Le squadre ammesse alla Final Four si affronteranno con gare ad eliminazione diretta secondo il seguente schema:



SEMIFINALI (16 febbraio 2024)

• gara 9 – vincente gara 5 vs vincente gara 8

• gara 10 – vincente gara 6 vs vincente gara 7



FINALE (18 febbraio 2024)

• gara 11: vincente gara 9 vs vincente gara 10



AREA COMUNICAZIONE LBF