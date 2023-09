“La Coupe Landolt”: Scafati a valanga con Groningen

La seconda gara amichevole del torneo svizzero “La Coupe Landolt” dà ragione alla Givova Scafati. Dopo la sconfitta del giorno precedente contro i tedeschi del Telekom Baskets Bonn, gli uomini di patron Nello Longobardi si rifanno con gli interessi, surclassando 51-96 gli olandesi del Donar Groningen.

Ancora senza Logan e Pinkins e con Robinson utilizzato con il contagocce, il team dell’Agro si è destreggiato molto bene contro la formazione finalista dell’ultimo campionato dei Paesi Bassi che, tra l’altro, parteciperà alla prossima Fiba Europe Cup, compiendo un ulteriore passo avanti nel cammino di preparazione al sempre più imminente esordio nel campionato di serie A 2023/2024.

Il successo ha permesso a capitan Rossato e compagni di conquistare il secondo posto nel girone Tissieres, che varrà la disputa della finale terzo e quarto posto domani, alle ore 16:00, contro la terza classificata dell’altro girone (Mercier), ovvero Telenet Giants Anversa.

Sempre nella giornata di domani, alle ore 15:00, si disputerà la gara di tiro da tre punti, alla quale parteciperà, per i colori gialloblù, l’ala Demetre Rivers.

LA PARTITA

Comincia bene la formazione italiana, che in difesa regge l’urto e in attacco gioca con lucidità ed organizzazione, guidando le ostilità. A metà del primo quarto è avanti 7-11. Molti errori in fase realizzativa su entrambe le parti del rettangolo di gioco caratterizzano la seconda parte della frazione, in cui i gialloblù, con Rossato sugli scudi, riescono comunque a tenere il naso avanti, anche grazie ai secondi tiri conquistati, chiudendo 9-16 il primo periodo.

Prende il largo la compagine dell’Agro in avvio di seconda frazione, grazie alla più oculata scelta delle soluzioni offensive, che le permettono di trovare al 12’ la doppia cifra di vantaggio (12-22). Aumentano i ritmi di gioco, ma anche gli errori commessi da entrambi i quintetti, con quello salernitano che preserva un buon margine di vantaggio (15-26 al 13’), grazie ad una migliore percentuale di tiro (21-31 al 15’). L’intensità difensiva lascia spazio a contropiedi e transizioni che velocizzano il gioco, rendendolo più divertente. La Givova riesce così a trovare la via del canestro con maggiore frequenza e a chiudere avanti 27-48 la prima parte di gara.

Pur cambiando il canestro di attacco, la compagine dell’Agro continua a menare le danze anche in avvio di ripresa (bene Nunge), ampliando il margine di vantaggio (27-54 al 22’). Si vedono belle giocate ed una gran voglia degli atleti in casacca gialla di cercarsi e giocare insieme, segnali questi che, dopo meno di tre settimane di allenamento, costituiscono un segnale altamente positivo. A metà della terza frazione, i campani sono avanti addirittura di 30 lunghezze: 34-64. L’ampio margine di vantaggio viene poi conservato nelle battute di gioco che separano i quintetti dal suono della terza sirena, che arriva sul 44-76.

Coach Sacripanti ruota gli uomini a sua disposizione e, approfittando dell’ampio margine di vantaggio, alterna soluzioni differenti, ottenendo buone risposte in termini di circolazione di palla e aiuti difensivi, che consentono alla truppa salernitana di ampliare il proprio margine di vantaggio (46-84 al 35’). Alla sirena conclusiva, il punteggio sorride nettamente alla Givova Scafati, vittoriosa 51-96.

LE DICHIARAZIONI

Il capitano Riccardo Rossato: «Abbiamo incanalato la gara sui giusti binari fin da subito. Siamo in crescita, ci teniamo le cose buone fatte stasera. L’obiettivo è chiaramente arrivare pronti alla prima di campionato con la Virtus Bologna».

I TABELLINI

DONAR GRONINGEN 51 – 96 GIVOVA SCAFATI

DONAR GRONINGEN: Ramanauskas 5, Jung, Babusis 13, Quinn 4, Babrovsek 6, Hollanders 3, Meeks 10, Zuidema 3, John 7. Allenatore: Andrej Stimac. Assistente Allenatore: Stefan Hendriks.

GIVOVA SCAFATI: Timperi 4, Lottie 11, Gentile 14, Mouaha 4, De Laurentiis 7, Reale 4, Rossato 17, Robinson, Rivers 10, Nunge 25, Pini. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Massimo.

ARBITRI: Bosko Stojcev, Davide Balletta, Fabiano Vitalini.

NOTE: Parziali: 9-18; 18-30; 17-28; 7-20. Falli: Groningen 25; Scafati 16. Usciti per cinque falli: Ramanauskas. Tiri dal campo: Groningen 19/48 (39,6%); Scafati 33/66 (50,0%). Tiri da due: Groningen 17/31 (54,8%); Scafati 24/43 (55,8%). Tiri da tre: Groningen 2/17 (11,8%); Scafati 9/23 (39,1%). Tiri liberi: Groningen 11/13 (84,6%); Scafati 21/26 (80,8%). Rimbalzi: Groningen 25 (2 off.; 23 dif.); Scafati 39 (11 off.; 28 dif.). Assist: Groningen 12; Scafati 24. Palle perse: Groningen 24; Scafati 10. Palle recuperate: Groningen 8; Scafati 18. Stoppate: Groningen 4; Scafati 1.

Antonio Pollioso

UFFICIO STAMPA GIVOVA SCAFATI