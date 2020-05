La divisa dell’Umana Reyer Venezia 2020/2021 la disegni tu!

La divisa delle prime squadre orogranata per le partite di campionato della stagione 2020/2021 puoi disegnarla tu!

Per partecipare all’iniziativa accedi al link, scarica il template e leggi il regolamento.

La società selezionerà i progetti migliori, e uno di questi verrà poi utilizzato per realizzare le divise ufficiali delle prime Squadre Umana Reyer. La divisa dev’essere caricata entro domenica 31 maggio 2020.

Largo a talento, gusto e creatività, buon divertimento!

Aspettiamo le vostre proposte!

Link: https://top.reyer.it/disegna-la-tua-divisa/

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia