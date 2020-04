La domenica è Players Zoom: il grande show del basket di Eurosport

Un nuovo programma di basket è in arrivo su Eurosport: si chiama Players Zoom e sarà un appuntamento settimanale in onda su Eurosport 2 ed Eurosport Player per rispondere al desiderio sportivo del pubblico in questo periodo senza tiri sotto canestro.

Appuntamento domenica 19 aprile alle 20:00 con il primo episodio dedicato a Milos Teodosic, la stella della Virtus Bologna al centro delle analisi di Andrea Meneghin e Daniele Cuzzolin, con la partecipazione di Alessandro Pajola: l’allievo che impara dal maestro e mostra come la leadership di Teodosic abbia saputo “influenzare” in positivo i compagni di squadra.

Players Zoom è un programma esclusivo di Eurosport Italia e ogni domenica, al termine dello show, andrà in onda la una partita in cui il protagonista della puntata è stato il migliore in campo. Per Teodosic c’è l’imbarazzo della scelta e dal secondo episodio sarà il pubblico a scegliere la replica votando online nel sondaggio di Eurosport.com per tutto il corso della settimana.

Uff stampa Eurosport Italia