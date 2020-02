La Germani Basket Brescia si tuffa nella Final Eight: “Godiamoci le emozioni di un evento unico”

“Creare emozioni e solidificare la storia sportiva di questa città non è scontato – il pensiero di Emilio Del Bono, sindaco del Comune di Brescia -. Per questo intendo rivolgere un ringraziamento sentito alla società e all’intera squadra per quanto ha realizzato finora”. “Lo sport per noi è un veicolo importantissimo: le città vivono di emozioni e crescono proprio quando queste circolano all’interno della comunità – prosegue il primo cittadino di Brescia -. In questo momento la Leonessa rappresenta la punta di diamante dello sport bresciano e, come amministrazione, siamo fieri e molto contenti di giocarci un traguardo tanto prestigioso come le Final Eight di Coppa Italia. Sono certo che saranno giornate intense per la squadra e altrettanto emozionanti per tutti noi”.