La Germani Brescia presenta il suo gigante: ecco Dusan Ristic

“Non è stato facile trovare un profilo come il suo, così ambìto sul mercato, soprattutto in Eurolega – continua il direttore sportivo del club -. È un giocatore che sa muoversi molto bene sotto canestro ma ha anche una buona mano, tra pick and roll, pick and play e pick and pop”. “È un onore giocare in un team come Brescia, una squadra ambiziosa di cui apprezzo la filosofia, l’ordine e l’organizzazione – le prime parole di Ristic -. Ho avuto poco tempo per allenarmi con i compagni, ma i veterani come Luca Vitali, David Moss e Brian Sacchetti mi hanno aiutato molto nel processo di integrazione in squadra”.