La Germani Brescia presenta Jeremiah Wilson: “Pronto ad aiutare la squadra”

“Sono qui per fare la mia parte e aiutare la squadra a ottenere i migliori risultati. Ho scelto di tornare in Italia per competere ad alti livelli e confrontarmi con giocatori di talento, ogni giorno”. Si presenta così Jeremiah Wilson, ultimo acquisto in ordine di tempo della Germani Brescia.

L’atleta statunitense – di passaporto portoghese – è stato presentato ufficialmente negli uffici San Zeno Naviglio, all’indomani del suo esordio in campo con la maglia della Germani Brescia in occasione della sfida casalinga contro la De’ Longhi Treviso (3 punti, 1 rimbalzi e 3 assist in 8′).

A Sandro Santoro, direttore generale di Pallacanestro Brescia, il compito di presentare alla stampa i tratti distintivi del nuovo arrivo biancoblu: “Considerato che non eravamo in grado di spendere altri visti, Jeremiah Wilson rappresenta il meglio che si potesse trovare sul mercato, in quanto il giocatore è di origine statunitense ma con passaporto portoghese, che lo rende uno dei pochissimi giocatori di talento in circolazione con la cittadinanza europea”.

“Jeremiah è un giocatore professionale, generoso, tecnicamente può darci molto in termini di atletismo, fisicità, e pericolosità dal perimetro – spiega Sandro Santoro -. Bisogna dargli il tempo di potersi inserire, di potersi guadagnare più minuti sul campo, migliorando con il tempo la propria condizione fisica e permettendogli di mettersi al pari con lo standard della squadra. Si inserisce al pacchetto dei lunghi che ha rivisto Burns iscritto a referto nella gara con Treviso, ci auguriamo che anche Christian possa completare a brevissimo il suo percorso di ripresa dell’attività”.

Anche il presidente di Pallacanestro Brescia, Graziella Bragaglio, esprime soddisfazione ed entusiasmo per l’accordo concluso con il giocatore statunitense: “Benvenuto Jeremiah, ragazzo di mondo, che ha viaggiato molto. È un lottatore, che potrà dare un grande supporto alla squadra. L’abbiamo già visto qualche minuto in campo, nessuno pretendeva di vedere in pieno le sue doti, perché è appena arrivato e ha bisogno di tempo per integrarsi al meglio”.

Le prime impressioni raccolte da Wilson nei confronti del club e della squadra sono del tutto positive: “Il feedback che ho ricevuto è molto positivo, apprezzo molto l’organizzazione della società. Sono qui per lottare, aiutare a vincere il più possibile e dare il mio contributo, tanto in attacco quanto in difesa. Voglio fare la mia parte e aiutare la squadra a ottenere i migliori risultati: il mantra è lottare ogni giorno per permettere a Brescia di tornare a essere una squadra vincente”.

“Punto ad arrivare al massimo della mia forma fisica, non solo per il team ma anche per me stesso – prosegue il nuovo numero 19 della Germani -. Tornare in Italia e competere ad alti livelli, confrontandomi con giocatori di talento, è straordinario. Non conoscevo molto bene Brescia, ma ne avevo sentito parlare soprattutto per l’esperienza nel circuito di EuroCup: si vede che la fanbase è molto strutturata e appassionata, tutti fattori che apprezzo in una piazza importante come Brescia. Mi aspetto di vivere una grande esperienza”.

Uff stampa Germani Brescia