Germani Brescia programma la ripresa degli allenamenti

Il Basket Brescia Leonessa sta programmando la ripresa degli allenamenti, che è vincolata alla disponibilità dei vari impianti, rispettando le prescrizioni presenti negli ultimi decreti del Governo e della Regione Lombardia. Lo comunica la società lombarda, precisando che la cosa riguarda tutti coloro che sono ancora a Brescia, giovani compresi, e tutti coloro che avranno la possibilità di rientrare.

Tra questi ultimi, l’unico straniero che si è reso disponibile è David Moss. Il capitano, infatti, vive a Brescia e ciò rende le cose più semplici naturali rispetto alla difficoltà di far rientrare gli altri atleti stranieri, partiti per gli USA qualche settimana dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus.

La squadra si allenerà nelle medesime strutture dove sono state svolte le attività durante la stagione, ovvero il PalaLeonessa A2A e il centro sportivo Polivalente di via Collebeato. Gli allenamenti verranno svolti previa autorizzazione dell’amministrazione comunale e verranno poi gestiti, in modalità e tempistiche, da coach Vincenzo Esposito e dal suo staff, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e con una pianificazione che riguarda il lavoro tecnico e fisico individuale e di gruppo per quanto sarà concesso dalle prescrizioni degli ultimi decreti governativi.