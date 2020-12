La grande sfida Virtus Bologna – Olimpia Milano torna su Rai Due

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, le due società più titolate della nostra storia con 28 scudetti per Milano e 15 per Bologna, a distanza di un anno (era il 29 dicembre 2019) torna su una emittente generalista Rai dove lo scorso anno aveva totalizzato una media di 452.408 spettatori con quasi 2 milioni di contatti netti: 83 a 70 per la Virtus il risultato finale. L’ultima sfida tra i due club risale invece allo scorso 20 settembre nella finale della Supercoppa del Cinquantenario vinta da Milano per 75 a 68 (nella foto Delaney, Alibegovic, Hines, Hunter e Datome si contendono la palla).

La sfida dello scorso dicembre segnò il ritorno di una gara di stagione regolare su un canale generalista Rai a distanza di 15 anni: l’ultima gara risaliva al 24 aprile 2004 con Pompea Napoli-Tris Reggio Calabria.

–

Uff stampa LBA