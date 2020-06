La LBA entra nell’osservatorio italiano eSports

La LBA entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano eSports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholders del settore.

L’accordo rientra nella strategia della Lega Basket Serie A di implementare e accrescere la propria presenza nel segmento dei videogiochi competitivi. L’iniziativa, infatti, segue la positiva esperienza che, nell’ultima edizione della Zurich Connect Final Eight di Coppa Italia disputatasi a Pesaro, ha visto lo sviluppo del “Final Eight LBA-ELeague Brawl Stars” tramite il mobile game di Supercell, il gioco d’azione che conta oltre 100 milioni di download nel mondo e dove ogni team era associato ad una delle 8 finaliste e al tabellone del torneo. La LBA dunque entra sempre più decisamente nel mondo degli eSport, un mercato in forte crescita a livello mondiale che presenta grandi occasioni di opportunità e sinergie in grado di accrescere la propria fan base.

“Come Lega Basket – afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini – intendiamo creare un rapporto ancora più stretto e diretto con le nuove generazioni di appassionati, sempre più digitali. Far parte di questo Osservatorio ci permetterà di aumentare le nostre conoscenze e lanciare nuove iniziative in grado di accrescere la visibilità della serie A, dei nostri club e sponsor e di tutto il sistema basket”.

Grazie a questa importante collaborazione con l’OIES, la LBA si inserisce in un pool di primaria importanza composto da protagonisti del mondo dello sport, tra cui FIGC, Inter e Sampdoria oltre ad aziende come Infront, Panasonic, Arena, tutte accumunate dal desiderio di accelerare il progresso del movimento eSports italiano.

L’Osservatorio Italiano eSports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, che da un lato si propone di creare una piattaforma di networking tra gli stakeholders del settore e dall’altro di offrire ai membri un canale di formazione ed informazione, con un aggiornamento continuo sulla conoscenza approfondita del mercato dei videogiochi competitivi.

“L’ingresso della Lega Basket Serie A nel network dell’OIES mostra quanto larga possa essere l’audience degli Esports in Italia – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – La LBA è un partner di eccellenza e sarà sicuramente un soggetto propositivo che contribuirà in maniera decisiva all’evoluzione del movimento Esports italiano. Attraverso questo ingresso ampliamo la varietà degli stakeholder associati, confermando la nostra mission di aggregatore di tutte le anime dell’Esports in Italia”.

Uff stampa LBA