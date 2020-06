La LBA Lega Basket Serie A ha aderito a #Sport4Recovery

La Lega Basket Serie A ha aderito a #Sport4Recovery, la campagna globale che

ha l’obiettivo di incoraggiare i responsabili politici a riaprire in sicurezza lo sport

organizzato. Ideata da un gruppo di realtà provenienti da diversi sport e altri

stakeholders, oltre a comunicare con la politica la campagna mira a lavorare con la

comunità scientifica per evidenziare l’importanza dello sport per il recupero della

salute mentale e fisica, nonché per mobilitare gli atleti e gli appassionati.

I sottoscrittori fondatori del Manifesto #Sport4Recovery sono (in ordine alfabetico):

Alliance of European Hockey Clubs (EHC), Basketball Champions League,

Basketball Champions League Americas, European Volleyball Federation (CEV),

French Swimming Federation, International Basketball Federation (FIBA),

International Ice Hockey Federation (IIHF ), International Motorcycling Federation

(FIM), International Ski Federation (FIS), Italian Athletics Federation (FIDAL), Italian

Golf Federation (FIG), Italian Ice Sports Association (FISG), Infront, Le Five, Lega

Serie A, MXGP e Sporsora.

#Sport4Recovery è pienamente impegnata a lavorare con i governi e le autorità

sanitarie per assicurarsi che ciò avvenga in modo sicuro, in conformità con le misure

necessarie come i test per gli atleti élite, distanziamento sociale, norme igieniche,

nonché monitoraggio dei protocolli definiti dalle autorità governative.

Questi gli obiettivi dei sottoscrittori della campagna:

1. Riconoscere l'importanza dello sport organizzato per i suoi benefici sulla salute

sociale, fisica e mentale, soprattutto dopo i mesi di lockdown che hanno limitato la

possibilità di atleti e fan di partecipare e assistere agli eventi sportivi.

2. Collaborare con le federazioni e gli organi di governo dello sport allo sviluppo e

all’approvazione di protocolli dettagliati, che consentano la riapertura tempestiva

delle strutture e dei centri sportivi per l’allenamento e le competizioni.

3. Tutelare il settore dello sport da ulteriori danni economici e strutturali, supportando

attivamente lo sviluppo di un percorso sostenibile per la riapertura in massima

sicurezza per tutte le persone coinvolte.

4. Semplificare le norme di viaggio e di trasferta nazionali e internazionali per atleti

élite, squadre e funzionari, in linea con i protocolli di salute pubblica e sicurezza.

5. Considerare le esigenze di ogni singolo sport; supportare gli sport femminili sia a

livello di base, sia di élite e tenere conto dell'importanza dello sport per le persone

diversamente abili.

In linea con i principi di sicurezza stabiliti per altri settori la campagna si propone poi

di:

7. Permettere agli spettatori di partecipare a eventi sportivi dal vivo

8. Consentire la riapertura di club e strutture sportive amatoriali.

9. Iniziare a semplificare le normative nazionali e internazionali sui viaggi e le

trasferte per spettatori e tifosi.

Per ulteriori informazioni, visitare www.sport4recovery.org

Uff stampa LBA