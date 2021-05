La LBA non ha pensato minimamente alla possibilità che l’Olimpia Milano si potesse qualificare alle Final Four di Eurolega e, nonostante la vittoria in gara-5, la LegaBasket Serie A non ha nessuna intenzione di cambiare format per i Playoff. In totale una squadra che dovesse giocare tutte le partite si ritroverebbe in campo per 17 incontri in 34 giorni. E per Brindisi potrebbe essere addirittura di 20 gare in 42 giorni…

Dopo l’ultima giornata di regular season prevista per lunedi 10/05, i quarti inizieranno con le prime due gare consecutive giovedì 13 e venerdì 14 secondo questo schema che prevede un’eventuale gara-5 il 20/05. Quarti e semifinali al meglio delle 5 partite (passa chi ne vince 3) mentre le Finali saranno al meglio delle 7 (vince lo scudetto chi vince 4 partite).

Lunedì 10/05 30° turno di regular season

Giovedì 13/05: gara-1 quarti

Venerdì 14/05: gara-2 quarti

Domenica e lunedì 16-17/05: gara-3 quarti

Martedì e mercoledì 18-19/05: ev.gara-4 quarti

Giovedì e venerdì 20-21/05: ev.gara-5 quarti

Le semifinali inizierebbero uno o due giorni dopo gara-5 dei quarti, con il secondo episodio previsto per il 24/05. Pausa di una settimana per permettere a Milano di andare a Colonia e giocare le due partite, poi gara-3 e gara-4 si giocheranno in due giorni consecutivi il 2 e 3 giugno. Eventuale gara-5 il 5/06.

Sabato e domenica 22-23/05: gara-1 semifinali

Lunedì e martedì 24-25/05: gara-2 semifinali (nel caso ci sia l’Olimpia giocherà il 22 e il 24)

Mercoledì 02/06: gara-3 semifinali

Giovedì 03/06: ev.gara-4 semifinali

Sabato 05/06: ev.gara-5 semifinali

Nella finalissima, addirittura due back-to-back consecutivi per giocare le prime 4 partite; poi gara-5 il 13 giugno e le altre due sfide ogni due giorni.

Martedì 07/06: gara-1 finale

Mercoledì 08/06: gara-2 finale

Venerdì 10/06: gara-3 finale

Sabato 11/06: gara-4 finale

Lunedì 13/06: ev.gara-5 finale

Mercoledì 15/06: ev.gara-6 finale

Venerdì 17/06: ev.gara-7 finale