UFFICIALE – La LBA rinvia Unahotels Reggio Emilia – De’ Longhi Treviso

Il Presidente della LBA Unipol Sai Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data odierna tra UNAHOTELS Reggio Emilia e De’ Longhi Treviso, valida per la 6a giornata della Serie A Unipol Sai, richiamati i precedenti provvedimenti, preso atto che dall’accertamento diagnostico effettuato con test antigenici questa mattina a seguito di numerosi atleti con presenza di sintomatologia da Covid-19, come da protocollo Fip, che ha certificato un alto numero di positività al Covid-19 (oltre al caso noto se ne sono aggiunti altri dieci tra gli atleti) della società UNAHOTELS Reggio Emilia, vista la primaria necessità di preservare la salute dei giocatori di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, dispone il rinvio della gara stessa.

La LBA continuerà a tenere monitorata la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero della partita, sia le ulteriori disposizioni opportune.

Lega Basket