La Lega Basket dispone il rinvio della gara De’ Longhi Treviso-Acqua S. Bernardo Cantù

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma questo pomeriggio tra De’ Longhi Treviso e Acqua S.Bernardo Cantù, valida per la 5a giornata del Campionato di Serie A, tenuto conto dell’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio che potrebbe già essere in atto e di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle due squadre coinvolte e degli arbitri, sentite le due società, sentiti altresì il Presidente della FIP e la Commissione Medica Scientifica della FIP, dispone il rinvio della partita medesima.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

FONTE: Uff. Stampa Lega Basket Serie A