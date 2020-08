La Legabasket pubblica l’invito per la copertura radio e televisiva per le prossime due stagioni

Lega Società di Pallacanestro Serie A con sede in Bologna in viale Aldo Moro 64 comunica che è indetta una procedura competitiva per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e radiofonici domestici delle competizioni organizzate dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A nelle stagioni sportive 2020/21 e 2021/22 in osservanza del D. Lgs 9 gennaio 2008 e a seguito della approvazione delle Linee Guida da parte della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (delibera 339/20/CONS del 22 luglio 2020) e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Provvedimento n. SR34 del 14 luglio2020).

La compilazione del form riportato sul sito www.legabasket.it permette di ricevere l’invito ad offrire riservato agli Operatori e agli Intermediari indipendenti.

La richiesta verra’ inoltrata automaticamente ai responsabili della commercializzazione della Lega Basket. Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti, i documenti richiesti verranno spediti all’indirizzo comunicato.

Il termine finale per l’invio dell’offerte o per il deposito delle buste contenenti le offerte è alle ore 12.00 del 20 agosto 2020.

Gli operatori e gli intermediari indipendenti possono inviare richieste di chiarimenti alla LBA all’indirizzo dirittimedia@legabasket.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 agosto 2020. Le eventuali risposte potranno essere pubblicate sul sito della LBA entro il 14 agosto 2020.

