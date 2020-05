La lettera della Germani Basket Brescia ai tifosi della Leonessa

Cari tifosi della Leonessa,

dal momento in cui è stato annunciato ufficialmente il termine anticipato della stagione sportiva, siamo stati letteralmente travolti dalle dichiarazioni d’affetto da parte di tutti coloro che, scrivendoci direttamente o intervenendo sui social network, hanno manifestato per l’ennesima volta una vicinanza commovente al nostro club.

In un momento così complesso come quello attuale, il sostegno e l’affetto ricevuti dai nostri tifosi sono linfa vitale per poter ripartire con una marcia in più in vista di un futuro che va definendosi lentamente, ma con precisione sempre maggiore. Tale prezioso sostegno e gli altrettanti gesti di straordinaria vicinanza non hanno solo un altissimo valore simbolico, ma rappresentano il primo passo concreto del percorso attraverso il quale costruire il nostro futuro.

Da quando questo club è nato, ha sempre goduto di un appoggio incondizionato da parte di una tifoseria viva, calda e partecipe, che nel tempo ha saputo farsi apprezzare anche al di fuori della nostra città per il proprio attaccamento, la propria correttezza e la sportività.

Ogni scenario legato alla ripartenza delle attività del club, dunque, non può prescindere dall’attaccamento che i nostri tifosi hanno sempre dimostrato, anche in un panorama così complesso come quello attuale, nel quale non è possibile ancora conoscere quale sarà la proposta che potremo presentare per partecipare alle gare della prossima stagione.

Prima di illustrare nel dettaglio le modalità attraverso le quali i nostri abbonati potranno richiedere il voucher relativo alle partite non disputate nel finale di stagione, dunque, permetteteci di ringraziare tutti i nostri sostenitori, che rappresentano uno dei pilastri imprescindibili su cui si fonda il progetto sportivo e sociale di questo club.

Siete la dimostrazione vivente che per diventare appassionati e tifosi come voi cui non ha importanza dove si è nati, quando come e dove si sono avuti i primi approcci con il basket. Il tifo è una passione che non ha età e che nei vostri occhi e nel vostro cuore può durare tutta la vita. Tutti noi abbiamo avuto la sensazione, diventata poi certezza, che non c’è luogo al mondo in cui essere felici tutti insieme più che in un campo da basket. O, ancora meglio, nel nostro PalaLeonessa A2A.

Il periodo attraversato è stata una prova durissima, a cui Brescia ha dovuto rispondere con il suo solito coraggio, voglia di lottare e senza mai mollare di un millimetro. Il nostro pensiero è stato costantemente rivolto a chi, personalmente e con le proprie famiglie, ha sofferto o perso affetti cari, che vogliamo poter onorare attraverso la nostra passione sportiva, con ogni mezzo, senza escludere nessuno tra coloro che hanno lottato e non ce l’hanno fatta. Saranno presenti nei nostri gesti quotidiani, nelle nostre classifiche e nei nostri obiettivi, per non dimenticare chi non ha avuto la nostra stessa fortuna.

Fatta questa premessa sacrosanta, che riconosce a voi il merito di aver amato e di amare la Leonessa incondizionatamente, comunichiamo ai nostri abbonati che chiunque volesse richiedere il voucher, utilizzabile in occasione delle prime gare delle competizioni ufficiali della nuova stagione, potrà farlo inviando una mail al seguente indirizzo:

ticketing@basketbrescialeonessa.it

Nella richiesta, che si potrà inviare a partire da mercoledì 20 maggio e fino a venerdì 5 giugno prossimo, sarà necessario specificare nome, cognome e un indirizzo mail del titolare dell’abbonamento, lo stesso lasciato in fase di rilascio dell’abbonamento.

Tale richiesta riguarderà le partite di campionato che non sono state disputate e, per chi fosse in possesso di un mini-abbonamento per le gare delle Top 16 di EuroCup, anche la gara casalinga, che, agli albori del periodo che ha stravolto ogni scenario, lo scorso 3 marzo abbiamo dovuto disputare a porte chiuse.

I voucher saranno inviati via mail a partire da lunedì 8 giugno prossimo. A tutti coloro che vorranno rinunciare al voucher e sostenere il club nelle proprie attività future sarà sufficiente non inviare alcuna mail.

Anche in questi mesi avete continuato a seguire con attenzione e partecipazione tutte le attività che abbiamo realizzato su tutti i nostri canali di comunicazione. Da parte nostra, continueremo ad aggiornarvi man mano che i tasselli relativi al futuro andranno al loro posto: il lavoro del club va avanti e presto, ne siamo sicuri, potremo stare ancora insieme per gioire di nuove ma sempre straordinarie emozioni.

State con noi, una nuova avventura sta per partire.

Alessandro Pediconi

Responsabile Area Comunicazione

Media Director

Basket Brescia Leonessa