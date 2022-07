La nuova stagione è alle porte: il programma della preseason della Germani Brescia

La nuova stagione bussa alle porte e prende forma il calendario dei primi appuntamenti di quella che per la Germani sarà la settima stagione consecutiva da disputare nel campionato di Serie A e la quarta della propria storia nella 7DAYS EuroCup. I giocatori che comporranno il roster biancoblu nella stagione 2022-2023 arriveranno a Brescia a partire dal 15 agosto e inizieranno a effettuate le visite mediche di rito e a svolgere i primi allenamenti individuali.

L’inizio degli allenamenti di squadra è fissato per sabato 20 agosto, le sedute di svolgeranno tra il PalaLeonessa A2A e il Polivalente di via Collebeato, considerato il fatto che sabato 27 agosto nell’impianto di via Caprera si svolgerà la sfida tra la Nazionale italiana e la Georgia, valida per il secondo girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2023.

Lunedì 29 agosto la squadra partirà alla volta della Valle Camonica, dove si svolgerà il training camp. Dopo tre anni, dunque, la Germani tornerà a Ponte di Legno, approfittando della collaborazione di due partner strategici, il Centro di Formazione Professionale ‘Giuseppe Zanardelli’, Partner di Pallacanestro Brescia, e di Slingofer, Silver Sponsor del club biancoblu e Top Sponsor del training camp.

Durante la settimana del ritiro saranno organizzati i primi scrimmage della stagione, entrambi al PalaRomele di Pisogne. Giovedì 1° settembre (orario da stabilire) Brescia affronterà il Kleb Basket Ferrara, squadra che milita in Serie A2, mentre domenica 4 settembre (orario da stabilire), a chiusura del training camp 2022, la Germani se la vedrà con la squadra austriaca dei Kapfenberg Bulls.

Il successivo impegno della preseason biancoblu è fissato per mercoledì 7 settembre: in occasione del tradizionale appuntamento estivo del Trofeo degli Angeli, la Germani sfiderà la Pallacanestro Cantù, una delle squadre più quotate del prossimo campionato di Serie A2, in un match che si disputerà in Brianza, al Palasport di Senna Comasco o Pala Francescucci di Casnate con Bernate.

Sabato 10 settembre scoccherà l’ora del tradizionale Trofeo Roberto Ferrari, giunto alla sesta edizione. La partita, in programma al PalaLeonessa A2A, rappresenterà il debutto della Germani di fronte al proprio pubblico: per l’occasione, la squadra di Alessandro Magro affronterà la Bertram Tortona, squadra che nell’ultimo campionato di Serie A ha raggiunto le semifinali dei playoff scudetto.

La preseason della Germani proseguirà con altri due affascinanti appuntamenti, il Trofeo Carlo Lovari e il Memorial Matteo Bertolazzi. La settima edizione del Trofeo Carlo Lovari si svolgerà al PalaTagliate di Lucca, dove andrà in scena un quadrangolare (con gare di semifinali e finali) al quale parteciperanno Virtus Segafredo Bologna, Bertram Tortona e Umana Reyer Venezia. Il torneo si svolgerà nelle giornate di venerdì 16 e di sabato 17 settembre.

La settimana successiva Brescia chiuderà la propria preseason partecipando al Memorial Matteo Bertolazzi, di scena al PalaCiti di Parma sabato 24 e domenica 25 settembre. All’evento parteciperanno altre tre squadre di Serie A, la UNAHOTELS Reggio Emilia, la Dolomiti Energia Trentino e l’Openjobmetis Varese.

Terminato il torneo in terra emiliana, Brescia inizierà a preparare i primi appuntamenti ufficiali della propria stagione: il 2 ottobre, infatti, è previsto l’esordio in campionato, mentre quello in EuroCup è fissato per martedì 11 ottobre, giorno nel quale la formazione guidata da coach Alessandro Magro giocherà in trasferta sul campo della Joventut Badalona.

