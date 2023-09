La nuova Unahotels, tutta corsa e grinta, demolisce Cento nella sua prima uscita

La Pallacanestro Reggiana targata Priftis/ Coldebella è subito in palla, nella sua prima uscita contro Sella Cento ha fatto subito vedere le proprie caratteristiche, tanto pressing, corsa e tanta voglia di sbucciarsi le ginocchia. Troppo la differenza in campo con Reggio certamente più fisica sopratutto negli esterni mentre un po più in difficoltà sotto canestro. Priftis ha fatto giocare tutti i suoi uomini con Weber che ha scaldato le mani dei tifosi che hanno riempito il palazzetto di Castelnuovo ne molti, miglior marcatore è risultato Galloway con 19 punti. Per gli ospiti ottima la prova di Benvenuti che chiude con 14 punti migliore dei suoi.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Galloway, Hatkins, Vitali

Sella : Sabin, Palumbo, Toscano, Archie, Benvenuti

Primo quarto : Avvio di gara deciso di Reggio che ruba con Weber 2 palloni che tramuta in canestro prima Galloway e poi Hervey, per Cento il primo canestro lo firma Sabin con una tripla. Cento trova il pari a quota 8 con la tripla di Archie ed anche il sorpasso con tre liberi di Sabin 9-11 al 3° di gioco. Momento della partita dove si segna solo dalla lunetta con molta precisione, da segnalare il 5/5 di Vitali 14-13. Sulla nuova palla rubata di Weber trasformata in canestro, primo minuto per Macacci con Reggio che conduce 18-13. Reggio sporca molto le linee di passaggio e consentono Galloway di trovare 4 punti facili per il 22-13, Cento non sta a guardare con Bruttini e Archie ruce lo scarto a 5 lunghezze. La prima tripla di Reggio la firma Galloway a 2 minuti dalla fine. Finale con Reggio che trova con la schiacciata di Faye il +9 ma è l’ex Mussini che chiude sulla sirena con una bella tripla 29-23.

Secondo quarto : La partenza di Reggio sorprende Cento, 5-0 di parziale con Smith e tripla di Hervey, interrompe Sabin dalla lunetta ma è Weber a trovare il +10 sul 36-26. Si inscrive a referto per Cento Palumbo con 5 punti di fila che riportano Cento al 7, Weber dalla lunetta non fa errori e dopo una palla recuperata in difesa Macacci chiama minuto al 16° di gioco 40-30. In attacco per Cento si fa notare Benvenuti che piazza 4 punti tutti da sotto, Atkins interrompe l’inerzia con un bel canestro di buona fattura. Continua il buon momento dalla linea della carità di Reggio che mette tutti i liberi che vengono assegnati, Vitali e Chillo i realizzatori. Finale con Bruttini che accusa un colpo e deve uscire, chiude Smith con una azione tutta personale con canestro da 2 punti, 53-37.

Terzo quarto: Si ritorna in campo e non cambia nulla, ovvero Reggio pressa molto e costringe Cento a errori, in attacco prima Smith e poi Hervey da 3 per il 58-37 e minuto di Mecacci. Arriva anche il primo canestro di Cento dopo aver subito un parziale di 10-0, a realizzare la tripla e Sabin. Weber scatena il pubblico con 2 giocate strappa applausi, Faye inchioda il 72-44 e nuovo minuto per Mecacci. Buono il ritorno in campo degli ospiti che mettono in condizione di realizzare Kuuba, minuto immediato di Priftis. Finale con il primo canestro di Moreno che chiude il quarto sul 75-48.

Quarto quarto : Nell’ultimo quarto calano i ritmi e complice anche una botta rimediata a Kuuba che costretto ad uscire, il gioco è spesso fermo, a scaldare l’ambiente ci pensa Galloway che infila una tripla al temine di una bella azione. Galloway si mette in proprio e mette 6 punti di fila e costringe Mecacci a chiamare minuto con la sua squadra in netta difficoltà 91-58. Il quarto si chiude con Reggio che sfrutta un buon Grant per chiudere sul 100-64.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – SELLA CENTO 100-64

(29-23; 53-37; 75-48)

UNAHOTELS: Weber 15, Suljanovic I., Cipolla 2, Hervey 8, Galloway 19, Faye 8, Smith 9, Uglietti, Atkins 10, Vitali 12, Grant 12, Chillo 5. All. Priftis.

SELLA: Mussini 11, Bruttini 4, Sabin 12, Kuuba 2, Palumbo 6, Bucciol ne, Bocevski ne, Toscano 3, Archie 10, Moreno 2, Benvenuti 14. All. Mecacci.