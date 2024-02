La Pallacanestro Reggiana contro Venezia si veste di giallo

By

Pallacanestro Reggiana guarda al futuro: sabato sera al PalaBigi, in occasione della gara contro l’Umana Reyer Venezia (palla a due ore 20.30), i biancorossi celebreranno l’UNAHOTELS DAY, la giornata interamente dedicata al Main Sponsor del Club.

Tra le varie iniziative dell’evento, come ormai da tradizione Vitali e compagni scenderanno in campo con delle divise speciali targate Macron, per celebrare il binomio con UNAHOTELS.

Quest’anno i biancorossi si tingono di… giallo! Farà il suo esordio infatti la Yellow Edition, una divisa totalmente inedita nella storia di Pallacanestro Reggiana.

Non solo, la Yellow Edition sarà la prima divisa del campionato italiano di Serie A ad avere un QR Code stampato al suo interno.

Il codice, ben visibile sul fronte della maglia, proprio sul petto degli atleti della UNAHOTELS, sarà attivo da sabato e permetterà di accedere ad una piccola sorpresa a tutti coloro che, smartphone alla mano, lo scannerizzeranno.

Il PalaBigi per l’occasione verrà “tappezzato” di QR Code, identici a quelli sulle divise reggiane, che permetteranno appunto di far vivere ai tifosi biancorossi questa esperienza innovativa.

Le nuove divise saranno in vendita proprio a partire da sabato sera nello stoRE biancorosso presente nel foyer del PalaBigi.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana