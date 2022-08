La Pallacanestro Trieste continua le preparazioni in vista delle amichevoli

By

Buone notizie per la società biancorossa. Alla formazione triestina si unirà in queste ore l’atleta Frank Gaines, in arrivo nella città giuliana. A breve dovrebbe ritornare a lavorare con il gruppo anche Corey Davis.

Venerdì scorso, durante la fase preparatoria, la squadra allenata da Marco Legovich ha disputato, pur senza alcuni giocatori, la prima di una serie di amichevoli. Contro lo Zlatorog Laško la prova è stata superata a pieni voti. La squadra giuliana si è infatti imposta sugli avversari sloveni per 75-66.

In riferimento al suddetto match, Legovich ha ottenuto preziose indicazioni tecniche e strategiche su cui lavorare in vista dell’inizio del campionato (ricordiamo, l’esordio casalingo sarà contro la VL Pesaro).

Intanto durante i prossimi impegni i biancorossi parteciperanno ad un torneo nella vicina Udine, dove – per citare il giovane coach degli alabardati – se la vedranno con “formazioni di grande qualità, partendo subito con un derby molto sentito contro o padroni di casa”.