La Pallacanestro Trieste riceve l’Helios Suns in vista dell’impegno di campionato contro Treviso 

In attesa dell’importante match casalingo contro Treviso nel prossimo turno di campionato (5 marzo al palasport di Valmaura), la squadra biancorossa sarà impegnata questo sabato in un’amichevole avvincente contro gli sloveni dell’Helios Suns.

L’amichevole

Il test andrà a consolidare la preparazione tattica ed atletica degli ultimi giorni di allenamento, che sono stati intensi per i ragazzi di coach Marco Legovich.

La palla a due è dunque fissata per sabato, 25 febbraio, alle ore 16:00. L’accesso all’Allianz Dome – per l’occasione gratuito – sarà consentito dall’ingresso VIP di via Miani 5/1. L’apertura delle porte è prevista alle ore 15:15.

Gli avversari di Domžale

KK Helios Suns è una società slovena che milita nella massima serie slovena “Liga Nova KBM” e può essere ritenuta a tutti gli effetti la terza forza del basket sloveno (alle spalle dell’Olimpija Ljubljana e del Krka Novo Mesto). Il club della cittadina di Domžale è iscritto anche al torneo adriatico “ABA 2 Liga”, che in caso di vittoria permette l’accesso alla massima serie della Lega Adriatica.

Sia in questa stagione che in quella scorsa la squadra Helios Suns è arrivata in finale della Coppa di Slovenia: in ambo le occasioni ha dovuto però ammettere la sconfitta ai danni del team rivale del Cedevita Olimpija.

La società di Domžale ha vinto due campionati sloveni (2006/07 e 2015/16), conquistando altresì una Coppa di Slovenia (2007) nonché un titolo dell’Alpe Adria Cup (2015/16). Nella stagione 2016/17 ha inoltre partecipato al torneo Fiba Champions League, affrontando club del calibro dell’Aris Salonicco, l’AS Monaco e il Banvit Bandirma.