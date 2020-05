La proposta di Petrucci: “Basket all’aperto per ripartire”

“Per affrontare la ripartenza del basket dopo l’emergenza Coronavirus sto pensando alla possibilita’ quest’estate, in caso di restrizioni e nel caso le autorita’ lo permettano, di riportare questo sport alle origini: giochiamo all’aperto”. Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana pallacanestro, torna al telefono con l’ANSA su un tema anticipato nei giorni scorsi in un’intervista al Corriere Adriatico. “Il nostro sport – spiega Petrucci – si presta. In particolare nel tre contro tre, ma anche nel basket giocato a cinque giocatori. Il clima in Italia ci aiuta. Perche’ non sfruttare questa opportunita’ per evitare il piu’ possibile i rischi da contagio?”. Petrucci ribadisce anche di aver commissionato al Politecnico di Torino lo studio di una mascherina specifica che possa essere indossata dai giocatori, consentendo di respirare e giocare.