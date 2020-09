La Rai non lascia la LBA LegaBasket Serie A: dirette TV e radio per le prossime due stagioni

La Lega Basket Serie A comunica di aver assegnato a Rai, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, il pacchetto Free e il pacchetto Radio.

In merito al Bando per i diritti audiovisivi internazionali delle competizioni – stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 – la LBA ha accettato l’offerta presentata dalla società SN1 Trading GmbH . L’aggiudicazione del Pacchetto International avverrà una volta decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in conformità al Decreto Melandri.

–

Uff stampa LBA LegaBasket Serie A