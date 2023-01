La sala stampa di Reggio Emilia-Sassari, le parole di Sakota e Bucchi

Coach Sakota : C’è poco da dire, ho provato vergogna durante la partita, sono molto arrabiato in primis con me stesso perché probabilmente mi ero illuso dopo la partita contro Pesaro di poter fare meglio senza apportare cambiamenti, ed invece non è stato così. Abbiamo giocato una gara dove siamo letteralmente scomparsi, loro sono stati più aggressivi in casa nostra e questo per noi è inaccettabile. Avevamo preparato situazioni ma non siamo strati capaci di eseguirle, non abbiamo speso falli, non abbiamo messo energia. Ho poco altro da aggiungere.

Coach Bucchi : Bravi i ragazzi, hanno fatto una partita molto solida sia in difesa che in attacco, abbiamo picchiato nel senso buono della parola, dove volevamo dal punto di vista tecnico e tattico. Sono stati molto diligenti e bravi nell’attuare ciò che avevamo provato, facendo le cose giuste su tutti i lati del campo. Due punti che in questo momento ci fanno piacere perché Reggio Emilia veniva da una buona partita con Pesaro, perciò in fiducia, mentre noi venivamo da 2 sconfitte ed averla affrontata con il giusto atteggiamento ci ha dato la possibilità di portare a casa la vittoria.