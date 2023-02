Brescia: la squadra più bella che non si è ancora vista, ma non chiamatela “Cenerentola”

L’hanno chiama “Cinderella” per tutta la competizione. Per tutta la Final Eight di Coppa Italia, alla Germani Brescia è stato affibbiato il soprannome della nota principessa resa celebre dal film della Disney del 1950: ottavo seed della competizione, la Leonessa viene da un periodo durissimo in campionato dove ha colto, poco più di una settimana fa, la sesta sconfitta consecutiva che l’ha relegata al dodicesimo posto in classifica. Numeri mai visti nella nuova gestione cestistica bresciana, sia nell’era Bragaglio-Bonetti che nell’era Ferrari: al termine della gara contro la Dinamo il clima a palazzo è pesante, la società decide di operare un silenzio stampa e il coach Alessandro Magro non si presenta a rilasciare le consuete dichiarazioni post gara. Poi in una mezza settimana, cambia tutto: la Leonessa sbanca il Pala Alpitour di Torino, superando con autorità l’Olimpia Milano, Pesaro e la Virtus Bologna, vincendo la prima Coppa Italia della sua storia. In questo senso, il paragone con la favola della serva che in una notte diventa principessa calza a pennello, così come la scarpa di cristallo divenuta celeberrima nell’immaginario collettivo, con la Leonessa che, come a un grande ballo, trova il vestito giusto per portare a casa un un successo storico, il primo della storia della pallacanestro bresciana.

Si sa, nella realtà le fiabe non esistono. “Cenerentola” non fa eccezione: Disney adattò, per il suo film, altri racconti fantastici, da “La Gatta Cenerentola” di Gianluca Basile, fiaba del 1634, alla versione ben più conosciuta dei fratelli Grimm del 1812, passando per la versione francese di Charles Perrault del XVII secolo. Ma la storia di colei abituata a stare nella cenere ha radici storiche riconosciute e conclamate che risalgono all’antico Egitto, a 2600 anni fa, con una cortigiana di nome Rodopi, in grado di riuscire a sposare il faraone Ahmose II. Esopo, scrittore greco dell’epoca, rimase colpito dalla storia dato da conoscere personalmente la regina e da volerne tramandare la storia, arrivata fino ai giorni nostri. Al di là delle letture filosofiche che si possono fare della fiaba, cosa che non intendiamo fare sul nostro portale di basket, un punto è molto chiaro: anche nelle storie fantastiche e mitiche c’è un fondo di verità, di circostanze fattuali che generano conseguenze in grado di segnare la storia, che sia essa letteraria o, come nel caso della Leonessa dei canestri, cestistica. Insomma, non esistono “Bidibi Bobidi Bu” nel mondo reale, e ai piedi del Cidneo questa regola non fa eccezione.

“I sogni son desideri”, dice Cenerentola mentre, alzandosi dal proprio letto ad inizio del film, si accinge ad obbedire e a svolgere i compiti che la perfida matrigna le ha assegnato. Senza voler essere estremamente critici verso una frase di un film che ha oltre 70 anni sulle spalle, ci sentiamo di dire che in casa Pallacanestro Brescia questa asserzione non è per nulla valida, perché sono i fatti, non i sogni, ad aver plasmato un successo che ora non è più un desiderio, ma una coppa alzata con forza al cielo di Torino da capitan Moss. Brescia non aspetta che un principe la cerchi, ma preferisce fare il colpo grosso con le proprie forze, passando per il percorso più insolito e tortuoso, ovvero quello di eliminare le due corazzate del basket nostrano. Quello della Leonessa non è un exploit di pochi giorni di follia, ma il risultato di un lavoro di programmazione, di scelte ponderate e di eventi che l’hanno resa quello che è: un’eccellenza a livello nazionale. A Torino si è finalmente vista la Brescia più bella, quella che forse quest’anno non avevamo ancora e che tutti gli amanti di questo sport meritano di vedere. Anche più raggiante della prima partita di campionato a Milano, quando affossata da arbitri non riuscì a segnare il tiro della vittoria sulla sirena, ma al contempo concreta, solida, leggera di testa, mentalmente, prima che fisicamente.

via Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia

Certo, la Leonessa attende il ritorno di un giocatore come Petrucelli, elemento essenziale per questo gruppo sul parquet. La guardia/ala nativa di Hicksville, infortunatasi il 30 novembre 2022, è forse il miglior giocatore bresciano della competizione e di conseguenza in assoluto. Prima dell’infortunio stava viaggiando a numeri spaventosi sia in termini quantitativi che di percentuali, rendendolo un legittimo candidato al titolo di MVP del campionato. La sua assenza ha complicato in modo terribile il gioco offensivo della Germani, con le difese, soprattutto delle squadre italiane, in grado di concentrarsi sull’altra importante bocca da fuoco bresciana, ovvero Della Valle. A ciò, in campionato, si sono aggiunte gare perse punto a punto come contro Pesaro o Treviso, ma è indubbio che il ritorno di Petrucelli ha giocato un ruolo fondamentale, spingendo coach Magro ad accorciare le rotazioni (fin qui troppo ampie) e a panchinare giocatori forse poco incisivi. Petrucelli, inspiegabilmente poco considerato in ottica Nazionale, ha dominato difensivamente contro Milano, mentre contro Bologna ha messo a segno delle giocate di pura energia che hanno indirizzato il match, come il tap-in sulla sirena del secondo quarto.

Del ritorno di Petrucelli ne giova anche Della Valle, premiato MVP della competizione al termine di una finale sontuosa in cui mette a tacere chi aveva criticato il suo ritorno in estate e chi aveva attaccato, con tesi al limite del complottismo, la sua assenza nei playoff della scorsa stagione contro Sassari. Sulla Coppa Italia bresciana c’è la firma gigantesca di ADV, che veniva da un periodo complicato caratterizzato da percentuali basse specie in quella che è la specialità della casa ovvero il tiro dall’arco. A Brescia si spera che, con più opzioni offensive, Della Valle si spogli del ruolo di assist-man e di tiratore di liberi e ricominci a convertire triple come nessuno, nel nostro campionato, sa fare come lui. In attesa, anche qui, che ADV possa tornare a vestire la canotta azzurra che gli spetta senza se e senza ma.

L’assenza di Caupain e Cobbins, con la prima molto importante fin qui nella stagione, non sono state fatte pesare da Nikolic e Burns, con il playmaker sloveno che, sebbene lasci qualcosa in difesa, dà una marcia in più in regia. Per Burns la competizione è da incorniciare, facendo ricordare perché la Germani l’anno scorso, nonostante non avesse un secondo centro americano, non soffrisse più di tanto sotto le plance. Gabriel e Odiase sono autori di prove maiuscole, così come Cournooh, Akele e Massinburg, con quest’ultimo che ancora una volta rispedisce al mittente le accuse di essere un giocatore non all’altezza: magari discontinuo, ma con tanto talento. E poi c’è il capitano, David Moss, che corona a quasi 40 anni una seconda parte di carriera cestistica in biancoblu con il primo trofeo.

Brescia non attende gli eventi, ma costruisce in estate una formazione in grado di reggere con serietà il doppio confronto su campo nazionale ed europeo e che vale, a ranghi completi, i primi quattro posti della LBA. Infortuni, imprevisti ed eventi girati male non hanno minato la compattezza del gruppo, valore su cui si fondano i successi torinesi della Leonessa. La difesa messa in campo dallo staff tecnico bresciano è tra le più brillanti d’Italia, esprimendosi a un livello di eccellenza che fa parte di un mondo a cui Brescia ancora non appartiene: fisicità, quadratura, idee chiare e un metro arbitrale più consono rispetto a quello che la Germani ha incontrato fin qui, fanno parte di un pacchetto difensivo cinque stelle lusso, che nulla ha da invidiare a blasonate squadre di Eurolega. Un gruppo coeso, guidato da un coach, Alessandro Magro, che ha commesso degli errori in questa stagione, ma che ha dimostrato di saper far esprimere questi ragazzi su livelli mai visti forse nemmeno lo scorso anno, quello dei grandi record in termini di risultati.

Coach Magro era presente cinque anni fa, il 18 febbraio 2018, a Firenze, come assistente allenatore di quell’Andrea Diana che oggi patisce una nuova sconfitta nel ruolo che era dell’allenatore fiorentino. La finale di Coppa Italia tra Brescia e Torino di concluse con la bomba sul ferro di Vitali, la corsa di Washington e l’appoggio di Vujacic che consegnò la vittoria ai piemontesi: ferite queste che erano ancora aperte per i tifosi bresciani. Traumi sportivi anche per il capitano David Moss, unico altro giocatore presente in quella gara, che consegnò suo malgrado la palla a Washington nel tentativo di salvarla dal terminare a fondo campo. Cinque anni dopo si chiude un cerchio, nella città che quel giorno gioì. Dicevamo di non chiamarla “Cenerentola”, ma forse questa è davvero una storia degna di essere chiamata, anche se reale, “favola”.