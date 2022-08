La stagione della Happy Casa Brindisi parte dal ritiro di Campobasso

La stagione sportiva 2022/23 per la Happy Casa Brindisi partirà con una novità assoluta nella tabella di marcia messa a punto per la preseason del team biancoazzurro.

La squadra e l’intero staff tecnico saranno in ritiro dal 25 agosto al 4 settembre presso la struttura ‘Hotel Centrum Palace’, hotel e resorts a quattro stelle in Molise, a Campobasso. Un luogo ideale, dotato di tutti i confort, servizi e strutture ideali per ospitare un team di Serie A, dove poter abbinare il fondamentale lavoro di preparazione fisica all’altrettanto preziosa fase di riposo, relax e tempo libero.

Durante il soggiorno in Molise la Happy Casa Brindisi sarà inoltre ospite de ‘La Molisana Magnolia Basket Campobasso’, squadra cestistica femminile protagonista nella massima serie italiana, qualificatasi ai playoff nella passata stagione sportiva. I due team saranno coinvolti in attività comuni utilizzando la struttura de ‘La Molisana Arena’, casa della Magnolia per le partite casalinghe in A1 femminile.

Il palazzetto di Campobasso sarà luogo della prima partita ufficiale di precampionato della Happy Casa, in data sabato 3 settembre a porte aperte, con la Gevi Napoli. Un’amichevole, dopo dieci giorni di lavoro fisico, utile per trarre le primissime indicazioni sullo stato di forma degli atleti e poter assistere dal vivo al primo test ufficiale di preseason. La stessa Napoli sarà ospite a Brindisi nel weekend successivo per l’appuntamento più atteso dai tifosi: il Memorial Pentassuglia arrivato all’undicesima edizione, il cui programma completo sarà definito e comunicato nei prossimi giorni.

La squadra biancoazzurra si radunerà inizialmente a Brindisi, subito dopo ferragosto, per effettuare come di consueto i primi test medico-fisici e ottenere il via libera per l’inizio dell’attività di preparazione alla nuova stagione sportiva.

Happy Casa Brindisi in Molise con La Molisana Magnolia Basket Campobasso nel resort a quattro stelle Hotel Centrum Palace di Campobasso: che la nuova stagione abbia inizio! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi