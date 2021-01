La Vanoli Cremona si gioca l’accesso alle F8 nel recupero contro Milano

Il recupero della ultima giornata di andata tra Vanoli Cremona e A|X Armani Exchange Milano in programma oggi alle 17 con diretta su Eurosport Player deciderà il nome della ottava squadra qualificata per la Freccia Rossa Final Eight in programma dall’11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum.

Con una vittoria la Vanoli conquisterebbe un posto nel tabellone ma si dovrà attendere il risultato del recupero tra Openjobmetis Varese e Allianz Pallacanestro Trieste per sapere se sarà il settimo o l’ottavo. In caso di vittoria di Milano il programma della Final Eight si completerebbe con Trieste settima e l’UNAHOTELS Reggio Emilia ottava.

Cremona ospita Milano per la dodicesima volta. Nella storia delle sfide tra i due club giocate a Cremona i padroni di casa hanno ottenuto solo 3 vittorie: l’ultima vittoria esterna di Milano contro la Vanoli è del 1 ottobre 2017: Vanoli Cremona-EA7 Emporio Armani Milano 60-76. I due allenatori Messina e Galbiati non si sono mai incontrati in Serie A.

Ufficio Stampa Legabasket