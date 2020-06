La Victoria Libertas Pesaro sarà ancora in serie A; possibile il rinnovo di Prosciutto di Carpegna

Dopo diversi giorni in cui il futuro di Pesaro era sempre più indirizzato verso una auto-retrocessione, che sarebbe arrivata anche sul campo se la stagione si fosse conclusa, oggi è arrivata la risposta definiva che lascia la società marchigiana nella massima serie.

Una settimana fa, le probabilità di disputare il campionato di A2 si aggiravano sul 80%, come ha confermato il rappresentante del Consorzio Pesaro Basket, Luciano Amadori; tuttavia, in questa settimana sono cambiate le carte in tavola ed il Presidente della società Ario Costa, ha potuto dichiarare che la Victoria Libertas sarà ancora nella massima serie:”E’stata una scelta combattuta tra cuore e ragione, e questa volta ha vinto la ragione” ha detto l’ex giocatore pesarese. Lo stesso Luciano Amadori, ha parlato a nome di tutto il Consorzio, esplicitando il fatto che nell’ultima settimana c’è stata una profonda riflessione che ha portato al sostenimento della squadra pesarese nonostante le difficoltà che questi mesi hanno colpito le rispettive società, e che avevano fatto propendere la scelta dei giorni precedenti, verso il campionato di A2.

Parlando di budget è difficile fare programmazioni, in virtù della situazione di incertezza che aleggia sulle voci di bilancio, che riguardano gli incassi della biglietteria che costituiscono sempre una parte importante del budget pesarese, e del main sponsor con il quale si deve ancora definire con esattezza l’entità

Definita la categoria in cui si giocherà, ora è tempo di pensare alla costruzione della VL 2020-2021; da martedì, una volta confermata la volontà e la possibilità di giocare nella massima serie italiana si penserà al futuro roster. Nonostante ciò, cominciano a sentirsi i primi nomi per la panchina, tra cui quello di Maurizio Buscaglia, conteso però all’estero.