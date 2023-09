Langston Galloway: “Entusiasta della mia nuova avventura, da Sabato finalmente in campo”

Si è svolta ieri sera presso il Ristorante A Palazzo by Taglierè di Reggio Emilia la presentazione alla stampa dell’ultimo giocatore arrivato in città per vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana, ovvero la guardia Lasgston Gallowey.

Ad introdurre la serata il titolare della struttura, Matteo Donelli che ha manifestato il suo orgoglio che la presentazione ai media si sia effettuata nel suo ristorante, che è anche a fianco della Pallacanestro Reggiana con una sponsorizzazione e dove la squadra in varie circostanze è stata a cena.

Il giocatore è stato presentato dal direttore sportivo Barozzi, il quale ha detto che “quando si presenta un giocatore con 450 partite in NBA è tutto più semplice. Giocatore polivalente, può giocare nei cosiddetti quintetti moderni, conosce bene la pallacanestro e che sicuramente ci darà una grossa mano.”

E’ alla sua prima esperienza in Europa e nonostante il suo curriculum ha dimostrato molta disponibilità a mettersi al servizio della squadra.”

Poi è toccato la volta di Gallowey che si è così presentato, “ Sono galvanizzato da questa mia nuova esperienza, la città si è già dimostrato molto gentile nei miei confronti e nella mia famiglia, ottimo è stato l’approccio con coach Priftis che cui dividiamo lo stesso modo di lavorare.

Come mai ha lascito l’America e la NBA ?

Ho scelto di lasciare l’NBA perché credevo che fosse venuto il momento di stare vicino alla mia famiglia e che lei possa seguirmi il più possibile. La scelta dell’Italia non è stata casuale, sono molto amico di Kyle Hines e lui mi ha parlato bene del campionato italiano e della Pallacanestro Reggiana, che si possono sposare bene con il mio gioco ed il mio stile di vita.

Non vedo l’ora di giocare le prime amichevoli soprattutto anche per vedere all’opera i miei compagni, ora li vedo in allenamento ma sono curioso di vederli in partita.

Abbiamo una buona squadra, fatta di giocatori giovani ma anche di giocatori più esperti, c’è molta positività all’interno del gruppo, si lavora bene è questo è importante per creare la giusta chimica.

Che Unahotels vedremo, gli è stato chiesto? “ Coach Priftis ci ha chiesto di partire dalla difesa, forzando gli avversari a rallentare il gioco e costringendoli a perdere più palloni possibile. Da qui ripartire in attacco con un gioco veloce in attacco. Inoltre il coach ci ha chiesto oltre ad allenarci bene di prenderci cura del nostro corpo con un buon riposo ed una sana alimentazione.

Infine su sollecitazione del GM Coldebella, Gallowey ha parlato della sua fondazione:

“La Langston Gallowey Foundation creata da me e mia moglie Sabrina si occupa di dare supporto scolastico e sportivo nelle comunità che più ne hanno bisogno. Abbiamo organizzato anche camp estivi in playground ristrutturati dalla fondazione. La base è in Luisiana ma ci sono sedi in tutte le città dove ho giocato.”