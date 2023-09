Larga vittoria per Varese contro Massagno

Largo successo della Openjobmetis Varese che, priva di Ulaneo (tenuto a riposo precauzionale per un fastidio al gomito) si impone contro SAM Massagno tra le mura amiche con il risultato di 92 a 58. Buona la prova dei biancorossi, presi per mano dal duo Librizzi-Woldetensae. I ragazzi di coach Bialaszewski torneranno in campo sabato 16 alle ore 20:30 per il Trofeo Lombardia contro Cremona.

Gli ospiti partono forte con un break di 7 a 0 che i biancorossi sono lesti ad annullare con un parziale di 9 a 0 ispirato da Hanlan. La Openjobmetis non frena il suo impeto, anzi, aumenta i giri con Woldetensae, Cauley-Stein e Librizzi che fissano il 27-15 del 10’. L’avvio di secondo periodo è blando con le due squadre che, offensivamente, non riescono a pungere. A dare la scossa in casa biancorossa sono Librizzi e McDermott che sbloccano i loro che, poi, dilagano fino al 50-30 del 20’.

Dopo un terzo quarto più “povero” di canestri, con Varese brava a controllare il ritmo tenendo praticamente invariato il gap al 30’ (65-47), i biancorossi chiudono la pratica in avvio di ultima frazione grazie alle triple a ripetizione di un Librizzi ispirato che fissa il punteggio sul 92-58 finale.

OPENJOBMETIS VARESE-SAM MASSAGNO: 92-58 (27-15; 50-30; 65-47)

Openjobmetis Varese: Shahid 4, Kouassi ne, Cauley-Stein 6, Woldetensae 20, Zhao ne, Moretti 4, Librizzi 19, Virginio 3, Hanlan 12, McDermott 9, Assui, Brown 15. Coach: Tom Bialaszewski.

SAM Massagno: Martino 2, Madljan 13, Koludrovic, Solca 4, Tanackovic 2, Paige 10, Steinmann 18, Langford 7, Clanton 2, Togni. Coach: Robbi Angelo Gubitosa.

