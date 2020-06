L’Assemblea del Consorzio Pesaro Basket: “Ancora una settimana per decidere tra A e A2”

Al termine di una lunga e articolata riflessione, l’Assemblea del Consorzio Pesaro Basket si riserva di effettuare un ulteriore passaggio attraverso gli organi competenti per verificare la sostenibilità della permanenza in serie A della Vuelle. Tutti i consorziati si sono dati appuntamento entro la prossima settimana per deliberare la decisione finale. All’incontro che si è tenuto oggi presso Villa Cattani Stuart era presente anche Livio Proli che affiancherà la società in questo percorso.

FONTE: Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro