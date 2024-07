LBA 2024-2025: al via la nuova stagione, ecco il calendario

La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A Unipol 2024-25 (in allegato).

Si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata, puntando sull’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione.

LE DATE DELLA REGULAR SEASON

Si inizia domenica 29 settembre con il primo turno, preceduto dalla Frecciarossa Supercoppa 2024 Presented By Unipol in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sabato 21 e domenica 22 settembre. Le semifinali dell’evento inaugurale della stagione 2024/25 prevedono le sfide tra i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia mentre il Napoli Basket, vincitrice dell’ultima edizione della Frecciarossa Final Eight, affronterà la Virtus Segafredo Bologna.

L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 11 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 12 gennaio.

La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna è in programma per il turno dell’8 dicembre all’Unipol Forum mentre il ritorno alla Segafredo Arena si disputerà il prossimo 2 marzo. Biancorossi e bianconeri cominceranno la propria regular season di Serie A sui campi delle due formazioni neopromosse: l’Olimpia sarà infatti ospite della Pallacanestro Trieste mentre la Virtus giocherà nel weekend del 29 settembre in casa della Trapani Shark.

Durante il periodo natalizio la Serie A Unipol scenderà in campo con due turni: domenica 22 e domenica 29 dicembre.

I PLAYOFF

Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle 5 gare. Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

LA FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2025 A TORINO DAL 12 AL 16 FEBBRAIO

Le migliori 8 squadre al termine del girone di andata si sfideranno anche quest’anno all’Inalpi Arena di Torino per la Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia dal 12 al 16 febbraio 2025.

LE DATE DELLE COMPETIZIONI EUROPEE PER CLUB

EUROLEGA – Per quanto riguarda le competizioni europee per club, l’Eurolega vedrà protagoniste anche in questa stagione due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna.

L’Olimpia esordirà giovedì 3 ottobre sul parquet dell’AS Monaco mentre la Virtus aprirà ospitando l’Anadolu Efes Istanbul. I derby tra le due formazioni tricolori in regular season sono in programma per i Round 7 e 33: si giocherà pertanto all’Unipol Forum giovedì 31 ottobre 2024 mentre il ritorno si disputerà alla Segafredo Arena venerdì 4 aprile 2025.

Anche quest’anno, si qualificano direttamente alla post-season le prime sei squadre mentre le classificate dal 7° al 10° posto si giocheranno l’accesso ai playoff tramite il play-in.

EUROCUP – L’EuroCup vedrà al via per l’Italia due squadre: la Dolomiti Energia Trentino (Gruppo A) e l’Umana Reyer Venezia (Gruppo B). La regular season comincerà martedì 24 settembre 2024 e terminerà mercoledì 5 febbraio 2025. Si qualificano alla post-season le prime sei squadre classificate di ogni girone.

Trento inizierà il proprio cammino a Las Palmas sul parquet del Dreamland Gran Canaria martedì 24 settembre mentre Venezia ospiterà i greci dell’Aris Salonicco il giorno successivo, mercoledì 25 settembre, al Taliercio.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE – La regular season della Basketball Champions League prenderà invece il via martedì 1° ottobre e vedrà impegnate UNAHOTELS Reggio Emilia (Gruppo F) e Bertram Derthona Tortona (Gruppo G).

Per la formazione biancorossa, la prima partita della propria stagione continentale sarà martedì 1° ottobre in casa contro i lituani del Rytas Vilnius mentre i piemontesi ospiteranno il giorno seguente, mercoledì 2 ottobre, i tedeschi dei NINERS Chemnitz.

Cercherà di strappare il pass per la regular season di BCL anche il Banco di Sardegna Sassari, attraverso un torneo di qualificazione previsto ad Antalya (Turchia) nella terza settimana di settembre, in cui la sola vincitrice del raggruppamento accederà alla prima fase a gironi. La Dinamo comincerà il proprio cammino nel Qualification Round Tournament direttamente dalla semifinale, in programma venerdì 20 settembre alle 20.30 italiane affrontando la vincitrice del quarto tra Spartak Subotica (Serbia) e Juventus Utena (Lituania). La finale è prevista per domenica 22 settembre.

LE FINESTRE PER LE NAZIONALI

In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione ad EuroBasket 2025: la prima a metà novembre e la seconda a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight 2025.

Qui il calendario completo