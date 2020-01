LBA annuncia la Final Eight LBA E-League Brawl Stars

LBA ha definito il lancio del primo campionato esport di una lega professionistica italiana. Nasce infatti la Final Eight LBA e-league Brawl Stars, un progetto innovativo della Lega Basket Serie A, ideato e realizzato in collaborazione con Havas Sports & Entertainment (Havas SE), gli specialisti di sport business dell’agenzia media e di comunicazione Havas Media, e ESL Italia.

LBA sceglie di entrare così nel mondo degli esport e lo fa in maniera originale e disruptive: il torneo infatti non sarà basato sul gioco del basket ma su Brawl Stars, il gioiellino di Supercell, un gioco d’azione in singolo o a squadre che unisce tutte le qualità dei giochi del momento, con oltre 100 mila di download nel mondo.

Il torneo prevede quattro giorni di qualificazioni nazionali online (1, 2, 5 e 8 febbraio) e vedrà poi il suo apice con la finale, dove i migliori 8 Team selezionati rappresenteranno le 8 squadre finaliste della Zurich Connect Final Eight 2020 e si sfideranno per determinare il campione d’Italia. La finale avrà luogo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 15 febbraio, proprio all’interno della Final Eight 2020 dove le 8 migliori squadre del campionato si sfideranno per il titolo.

Partner del torneo saranno Luiss e Yahoo, che hanno sposato con grande entusiasmo questo progetto.

“Gli esport e il mondo del gaming in generale, rappresentano un fenomeno in espansione continua non solo oltre oceano ma anche nel nostro Paese. Con l’avvento del 5G questa espansione potrà solo accelerare ulteriormente – afferma Christina Lundari, General Manager, Verizon Media Italy – Come parte del progetto di rinnovo dei contenuti editoriali di Yahoo.it già annunciato a fine del 2019 e contestualmente al nostro accordo con la Lega Basket, abbiamo deciso di espandere Yahoo Notizie creando una sezione dedicata proprio agli esport. Con questa nuova sezione vogliamo aiutare i nostri utenti a rimanere sempre più vicini alle loro passioni”.

Stefano Spadini, CEO Havas Media Group commenta: “Sono lieto di questa partnership con la LBA. Abbiamo iniziato ad esplorare il mondo delle leghe 2 anni e mezzo fa con l’accordo stretto con la LNPB che ha portato a risultati più che soddisfacenti. Sono certo che riusciremo a dare un supporto importante anche alla LBA che, insieme a noi, crede al mondo degli esport e al potenziale enorme per gli investitori che sempre di più si stanno avvicinando a questo fenomeno”

Legabasket.it