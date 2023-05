LBA Awards 2023 – I finalisti al premio MVP UnipolSai

By

Terminate le votazioni dei tifosi e la regular season 2022 – 23 ecco i nomi dei tre finalisti per la corsa alla vittoria del premio di MVP UnipolSai, il più ambito tra gli LBA Awards 2023, i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti che più si sono distinti nella regular season della Serie A UnipolSai 2022-2023.

I candidati sono stati decisi in due fasi: la prima ha visto protagonisti alle votazioni un panel composto da giornalisti specializzati, dai 16 club della Serie A (capitani, capo allenatori e un dirigente per ciascuno dei Club), e dalle community partner LBA.

La seconda fase delle votazioni ha visto invece protagonisti i tifosi dal 28 aprile all’8 maggio 2023 che per la prima volta hanno potuto votare il premio Coach of the Year.

Novità di questa edizione è il numero dei candidati al premio MVP UnipolSai che sono stati in totale 8 rispetto alle scorse edizioni quando erano 5.

Di seguito i nomi dei tre finalisti in ordine alfabetico:

Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna)

Semaj Christon (Bertram Yachts Derthona Tortona)

Colbey Ross (Openjobmetis Varese)

Oltre al nome dell’MVP, giovedì 11 maggio verranno svelati i nomi dei vincitori di tutti gli altri premi di questa stagione regolare.

