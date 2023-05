LBA Awards 2023 – John Petrucelli vince il premio di Best Defensive Player

John Petrucelli della Germani Brescia conquista il premio di Best Defensive Player – SNAIPAY della stagione regolare di Serie A UnipolSai 2022/23, superando la concorrenza di Ky Bowman (Happy Casa Brindisi), Filip Kruslin (Banco di Sardegna Sassari), Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano) e Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna).

Prendendo in esame i motivi che hanno portato John Petrucelli ad essere uno dei giocatori della Germani Brescia a godere del maggior minutaggio in campionato, è doveroso nominare anche la sua spiccata spendibilità nella metà campo difensiva, una zona del parquet questa dove i 193 centimetri per 82 chilogrammi del numero 11 biancoblu e la sua velocità di piedi lo rendono certamente un asso importante nella manica di coach Magro. In grado di dare una mano a rimbalzo e, soprattutto, di cambiare con naturalezza sull’intero pacchetto esterni degli avversari, il nativo di Hicksville è uno che in difesa si cimenta con energia e applicazione, virtù queste che nella Serie A 2022/23 lo hanno reso l’ottavo giocatore per recuperi del torneo con 1.3 a partita e il 20° per plus-minus con +3.6, un dato che ben rende l’idea di come e quanto l’ex Ratiopharm Ulm abbia inciso negli ultimi mesi sui ventotto metri. Anche spinta dalla propensione e dagli istinti di Petrucelli, la difesa della Leonessa è riuscita con più che discreti risultati a rallentare la fluidità degli attacchi rivali (sesta miglior formazione della competizione nel contenimento degli assist) e a contestare le conclusioni altrui (tra le migliori otto squadre per percentuale dal campo concessa) salendo di tono specialmente dal 26 marzo in avanti, ovvero quando, nel periodo che l’ha vista imporsi in 5 delle 6 gare di campionato disputate, ha subito una media di 74.5 punti a partita con un massimo di 79. Petrucelli ovviamente è stato coinvolto e protagonista di questo risultato guadagnandosi il titolo di Miglior Difensore SNAIPAY della stagione.

