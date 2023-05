LBA Awards 2023 – Marco Ramondino è il coach of the year

Marco Ramondino della Bertram Yachts Derthona Tortona ha conquistato il premio di Coach Of The Year battendo gli altri candidati Matt Brase (Openjobmetis Varese), Piero Bucchi (Banco di Sardegna Sassari), Alessandro Magro (Germani Brescia), Sergio Scariolo (Virtus Segafredo Bologna) e Francesco Vitucci (Happy Casa Brindisi).

Dopo l’exploit della passata stagione conclusosi in semifinale Scudetto e con una finale di Coppa Italia, la Bertram Yachts Tortona è riuscita a confermarsi nelle parti altissime della classifica grazie alla conferma di gran parte del roster (Mortellaro, Tavernelli, Filloy, Severini, Daum, Cain e Macura) e del proprio timoniere tecnico: Marco Ramondino. Il coach di origini campane ha già guidato la squadra a superare il record cumulato in regular season dal Derthona nella passata annata (17 vittorie nel 2021/22 e 18 successi nel campionato corrente), nonostante uno stile di gioco comunque variato; infatti, passando da un playmaker puro come Chris Wright a un realizzatore di elevata caratura europea come Semaj Christon, Ramondino si è esaltato mantenendo sempre tutto il gruppo offensivamente coinvolto e riducendo al minimo il numero di palle perse (solo 10.8 a partita, alle spalle unicamente dell’Happy Casa Brindisi con 9.9). Ciò che veramente caratterizza comunque la squadra del presidente Picchi è la grande impronta difensiva, con i piemontesi che subiscono solo 77.8 punti di media, dietro solo a Milano, Reggio Emilia e Trento, grazie a una fisicità decisamente sopra gli standard e una coppia di centri Leon Radosevic – Tyler Cain molto affidabile nella protezione del ferro. L’aver aggiunto Demonte Harper e Leonardo Candi sul perimetro, inoltre, ha innalzato notevolmente la solidità sugli esterni e reso molto difficile superare la Bertram Yachts in tutti i ruoli del campo. Insomma, Tortona non è più una semplice mina vagante o una sorpresa del campionato, quanto una corazzata e un’avversaria che tutti i club di Serie A ritengono tale. E una parte del merito di questo cambiamento di status è certamente da recapitare all’indirizzo di Marco Ramondino.