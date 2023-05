LBA Awards 2023 – Michael Arcieri vince il premio come miglior dirigente

Micheal Arceri, General Manager dell’Openjobmetis Varese, ha conquistato il premio di Miglior Dirigente della Serie A UnipolSai 2022/23, award che è stato votato solo nella prima fase.

Classe 1964, il General Manager dell’Openjobmetis Varese (in carica dall’inizio dell’anno solare 2022) ha avuto il merito quest’anno di allestire, assieme ai suoi uomini, un roster decisamente competitivo e ricco di talento che a più riprese, nel corso della stagione, ha saputo esaltare e divertire gli appassionati della pallacanestro nostrana. Anche grazie al suo lavoro, infatti, in estate sono approdati in Lombardia giocatori di livello come Markel Brown, Jaron Johnson, il miglior stoppatore del torneo Tariq Owens e l’MVP del campionato Colbey Ross i quali, perfettamente miscelati agli elementi già a roster e sapientemente orchestrati da un coach ambizioso come Matt Brase, hanno saputo proporre brani di basket davvero piacevole finendo per guadagnarsi apprezzamenti e risultati positivi. A questo proposito, la compagine biancorossa è arrivata a chiudere la stagione regolare con un rimarchevole record di 17 vittorie e 13 sconfitte, qualificandosi per le Final Eight di Coppa Italia e attestandosi come miglior attacco del torneo (con 90.9 punti segnati di media) nonché come seconda miglior formazione per valutazione (97.5) e assist distribuiti (18.6). Da un punto di vista individuale, invece l’ambiente e il sistema creati a Varese hanno consentito a diversi elementi di vivere alcune delle loro migliori stagioni di sempre (se non addirittura, come nel caso di Guglielmo Caruso, la migliore in assoluto) da professionisti e di mettersi ripetutamente in mostra confezionando record e performance sontuose. Tutto ciò però non sarebbe stato possibile senza il solido e proficuo sforzo compiuto alla base dalla società e da Michael Arcieri che, forte delle esperienze maturate oltreoceano tra New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks e Orlando Magic, ha messo con successo il suo background a disposizione della Openjobmetis ottenendo risultati di spessore che gli sono valsi la conquista del titolo di miglior dirigente della Serie A di quest’anno.

