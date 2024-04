LBA – Definite le date della stagione 2024/25

Si è riunita in modalità videoconferenza l’Assemblea della Lega Basket Serie A.

In apertura, il Presidente Umberto Gandini si è complimentato con le 8 squadre che hanno già conquistato l’accesso ai play off scudetto con un turno di anticipo, salutando la New Basket Brindisi che retrocede in Serie A2 dopo 12 stagioni consecutive di permanenza nella massima serie.

Si è inoltre complimentato con l’Olimpia Milano, vincitrice della edizione 2024 della IBSA Next Gen Cup.

L’Assemblea ha poi esaminato il planning della prossima stagione 2024-25: si ripartirà con la Frecciarossa Supercoppa che si disputerà il 21 e 22 settembre mentre la regular season della Serie A UnipolSai inizierà il 29 settembre per concludersi l’11 maggio con la fine del girone di andata previsto il 12 gennaio.

La Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia si disputerà a Torino dal 12 al 16 febbraio 2025.

In merito alla premialità per la prossima stagione, l’Assemblea ha espresso parere favorevole al mantenimento della formula attualmente in vigore che verrà ora sottoposta alla approvazione della Federazione Italiana Pallacanestro.

L’Assemblea ha analizzato un progetto di welfare aziendale, rivolto a valutare modalità per migliorare il benessere dei propri dipendenti, sia in ambito privato che professionale, accompagnando le società in tutte le fasi necessarie alla sua implementazione.

Il progetto nasce dalla volontà di LBA e dei suoi club di intraprendere un percorso improntato alla sostenibilità aziendale, uniformandosi il più possibile ai criteri ESG a cui indirizzare le proprie attività sia in un’ottica di responsabilità sociale sia di opportunità di attrarre sempre maggiori investimenti.

L’Assemblea ha poi formulato i migliori auguri di rapido e completo recupero al Presidente della FIP Gianni Petrucci ed a sua moglie, dopo le dimissioni dalle strutture ospedaliere in cui è stato ricoverato a seguito dell’incidente stradale dello scorso 6 aprile.

Al contempo, preso atto della decisione del Presidente Petrucci di candidarsi per un nuovo mandato alla guida della Federazione Italiana Pallacanestro nelle elezioni in programma il prossimo 20 e 21 dicembre 2024, la Lega esprime grande apprezzamento per il suo impegno per il rilancio del movimento cestistico italiano, sottolineandone lo sforzo profuso in questi anni e la continua e proficua collaborazione tra Federazione e Lega.

Nel pieno rispetto del processo elettorale, LBA conferma di essere pronta a collaborare al rafforzamento di un progetto che abbia come obiettivo la sostenibilità del basket di vertice, favorendo politiche comuni in grado di permettere alle società di essere sempre più competitive nello scenario internazionale, contribuendo alla crescita di giocatori italiani eleggibili per la Nazionale e alimentando il ricambio generazionale per la squadra azzurra, i cui risultati rappresentano un indispensabile traino per il movimento stesso.

