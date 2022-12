LBA – Definite le date di inizio della stagione 2023-24

La Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita ieri in videoconferenza.

I club della LBA hanno confermato la loro totale adesione alla richiesta, avanzata nella nota congiunta diffusa oggi dalla Lega Pro di calcio e dalle leghe del basket e del volley, in merito alla reintroduzione del Credito di Imposta per le sponsorizzazioni per il 2023, per poi rendere la norma strutturale.

Al tempo stesso i club ribadiscono la richiesta alle autorità governative perché si presti la massima attenzione alla situazione relativa alla rateizzazione delle scadenze fiscali anche come riconoscimento dei grandi sforzi effettuati nel garantire la disputa della attività agonistica in condizioni di assenza di pubblico o con limitazioni di capienza negli impianti a causa della emergenza Covid che hanno penalizzato pesantemente le società e tutto lo sport.

Sono state definite le date d’inizio della prossima stagione che vedrà la disputa della Supercoppa (con la formula della Final Four) il 23 e 24 settembre 2023 e l’inizio del campionato di Serie A previsto per domenica 1° ottobre 2023.

Ufficializzate anche le date della Final Eight della IBSA Next Gen Cup che si disputerà lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2023, con sede da definire prossimamente.

Il Presidente Umberto Gandini ha poi aggiornato i club sulla organizzazione della Frecciarossa Final Eight 2023, in programma a Torino dal 15 al 19 febbraio, in particolare in merito alle attività sviluppate sul territorio in collaborazione con Regione Piemonte, Comune di Torino, Camera di Commercio di Torino e Comitato Regionale della Fip che hanno già portato a promettenti risultati in sede di prevendita dei biglietti.

È stata infine analizzata e discussa la bozza di accordo collettivo presentata alla LBA da parte della ADISP (Associazione Dirigenti Sportivi Pallacanestro). Per questo è stata insediata una apposita commissione che proseguirà questa analisi per redigere una controproposta definitiva che sarà sottoposta alla Assemblea prossimamente.

