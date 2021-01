LBA – Domani in campo Cantù-Fortitudo: sfida di ex tra Dalmonte e Pancotto

L’anticipo tra Acqua S.Bernardo Cantù e Fortitudo Lavoropiù Bologna apre sabato 2 gennaio alle 20 (diretta Eurosport 2 e Eurosport Player) la quattordicesima giornata della Serie A UnipolSai.

E’ la gara numero 94 in Serie A tra Cantù e Fortitudo Bologna con bilancio delle vittorie a favore di Cantù per 56 a 37. Nelle 47 gare giocate in Lombardia i padroni di casa hanno avuto la meglio per 33 volte contro le 14 degli ospiti. Nella gara della scorsa stagione Bologna vinse a Cantù per 82 a 84.

ALLENATORI: Quindici le gare giocate tra Pancotto e Dalmonte con l’attuale coach di Bologna (nella foto) in vantaggio per 8 a 7 nel conto delle vittorie. Una stagione sulla panchina della Fortitudo Bologna per Pancotto che ha totalizzato 6 vittorie su 21 gare. Due invece le stagioni di Dalmonte a Cantù con 68 gare allenate e 32 vittorie.

