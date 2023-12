LBA e A2, i provvedimenti disciplinari: mano pesante su Pistoia e Rieti

Serie A

Tredicesima giornata, gare del 23-24 dicembre 2023

GERMANI BRESCIA. Ammenda di Euro 1.333,00 per offese collettive e frequenti da parte dei tifosi al seguito nei confronti degli arbitri all’uscita dal palazzetto [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

ESTRA PISTOIA. Ammenda di Euro 4.000,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) [art. 27,3 c RG]

Serie A2

Quinta giornata di ritorno, gare del 22-23 dicembre

Girone Verde

S. BERNARDO CANTÙ. Ammonizione per rottura di una retina di un canestro [art. 40,1a RG]

REALE MUTUA TORINO. Ammenda di Euro 1.666,00 00 per offese, da parte di alcuni individui a fine gara, ispirate ad odio e discriminazione razziale nei confronti di un tesserato avversario ben individuato [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]

REAL SEBASTIANI RIETI. Ammenda Euro 2.500,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato, per aver percosso con pugni il plexiglass a protezione della panchina avversaria, per lancio di oggetti (una monetina) e di sputi nei confronti dei tesserati avversari, senza colpire e per l’interruzione della gara per 5′ per l’intervento delle forze dell’ordine atto a sedare i comportamenti predetti (Art. 27.3a 27.4b 28.3 rec 24.4, 27.8bc rec. 24.2b, 27.10ac rec 24.2b 27.15a rec 24.2b)

ELACHEM VIGEVANO. Ammenda di Euro 833,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

ELACHEM VIGEVANO. Ammenda di Euro 1.000,00 per mancata estensione del tunnel di protezione dell’accesso agli spogliatoi [art. 39,4 RG]

Girone Rosso

RIVIERABANCA RIMINI. Ammenda di Euro 750,00 per lancio di una bottiglietta piena d’acqua che bagnava il terreno di gioco e provocava la temporanea sospensione della gara [art. 27,3a RG rec.].

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 1.375,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (fischi nei confronti della tifoseria avversaria durante l’esecuzione dell’inno nazionale) e per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,3 RG rec.,art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]

PALLACANESTRO TRIESTE. Ammenda di Euro 750,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (offese nei confronti

della squadra avversaria durante l’esecuzione dell’inno nazionale) [art. 27,3a RG]

ATTILIO CAJA (allenatore FLATS SERVICE BOLOGNA). Deplorazione per somma di falli tecnici per proteste avverso le decisioni arbitrali, fatto che ne comportava l’espulsione [art. 32,3 RG]

BANCA PATRIMONI SELLA & C. CENTO. Ammenda di Euro 417,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti dei tesserati avversari [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]

Uff stampa FIP