LBA Final Eight 2023 – La programmazione su DMax, Eurosport e Nove

La Frecciarossa Final Eight di Torino sarà trasmessa integralmente in chiaro sulle reti di Warner Bros. Discovery: i quarti di finale di mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio LIVE su DMAX; le semifinali di sabato 18 e domenica 19 febbraio in diretta su NOVE. Inoltre, l’intera Coppa Italia sarà in simulcast su Eurosport 2 e live-streaming su discovery+ ed Eurosport App.

La programmazione dei quarti di finale di Frecciarossa Final Eight LIVE su DMAX, Eurosport 2, discovery+ ed Eurosport App:

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

· ore 18.00: EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia

· ore 20.45: Carpegna Prosciutto Pesaro-Openjobmetis Varese

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

· ore 18.00: Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia

· ore 20.45: Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino

I match di Coppa Italia saranno commentati da Mario Castelli, Davide Fumagalli e Michele Pedrotti in compagnia di Chicca Macchi e Andrea Meneghin, mentre Giulia Cicchinè e Guido Bagatta saranno gli inviati sul campo del Pala Alpitour per intervistare in esclusiva i protagonisti della Frecciarossa Final Eight.

In occasione del prestigioso appuntamento con la Final Eight di Coppa Italia, Warner Bros. Discovery lancia sui suoi canali la sua Basket Week offrendo per la prima volta italiana in chiaro l’amatissima docuserie The Last Dance, storia di uno dei trionfi sportivi più famosi di sempre e del giocatore di basket più forte di sempre: il titolo NBA 1998 dei Chicago Bulls di Michael Jordan, da mercoledì 15 febbraio su DMAX.